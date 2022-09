Uno striscione davanti alla prefettura di Campobasso per denunciare lo stato di abbandono in cui si trovano gli ospedali pubblici. E’ la protesta organizzata dai comitati che si battono per una sanità pubblica di qualità Chiedono di essere di essere ricevuti dal prefetto del capoluogo al quale intendono esporre tutti i problemi che attanagliano la sanità, sempre più indirizzata verso il privato. Emblematica la vicenda della Radioterapia del Gemelli, ha ricordato Emilio Izzo, portavoce dei comitati che si battono in favore della sanità pubblica che ora chiede un confronto alla presenza del commissario ad acta Donato Toma. Un tema, ha detto, sul quale occorre fare chiarezza.