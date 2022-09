La leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni a Trivento, ma in realtà è solo il sosia. Lei si chiama Concettina Serricchio, coniugata con figli, vive e lavora a Trivento da sempre e, quello che ci sentiamo di dire, ha una evidente somiglianza con Giorgia Meloni. Poi, da quando la Meloni è cresciuta sulla scena politica italiana, i sondaggi oggi parlano della rappresentante politica più accreditata per ricoprire la carica di Presidente del Consiglio alle prossime elezioni del 25 settembre, sempre più spesso Concettina Serricchio viene accostata al Presidente di Fratelli d’Italia per la sua somiglianza. Non vogliamo parlare di politica, con questa notizia vogliamo solo alleggerire l’atmosfera sempre più opprimente della propaganda, ma l’unico punto in comune che possiamo azzardare tra le due è la propensione verso i giovani: Concettina Serricchio, nel suo tempo libero, è da sempre impegnata nella scuola calcio locale, la Meloni ha ricoperto la carica di Ministro della Gioventù, nel quarto Governo Berlusconi. Comunque, mai dire mai, se la Meloni dovesse essere eletta e avrà tanti impegni istituzionali, potrà farsi “sostituire” qualche volta dalla nostra Concettina Serricchio.