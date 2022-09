I parenti di Paola Cerimele chiedono verità e giustizia per l’incidente costato la vita alla celebre attrice agnonese.

Stando a quanto si è appreso, l’automobilista che ha causato il frontale guidava in stato di ebbrezza e i fratelli della Cerimele hanno annunciato che chiederanno al PM di disporre una perizia tecnica per stabilire l’esatta dinamica e le responsabilità di quanto accaduto.

Com’è noto, Paola stava andando a Termoli su una Fiat Panda insieme al compagno Raffaello Lombardi – attore con il quale aveva fondato “La Compagnia Stabile del Molise”, quando improvvisamente si è trovata davanti l’Audi A6. Forse un sorpasso troppo azzardato ha impedito al conducente, un 51enne di Frosolone, di rientrare nella propria corsia. L’uomo è indagato per omicidio stradale.

Giovanna, Fausta e Domenico Cerimele si sono affidati a Studio3A per ricostruire con precisione la dinamica della tragedia. Chiedono giustizia per una perdita che ha causato un vuoto incolmabile in tutto il mondo della cultura e dello spettacolo.