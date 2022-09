Festa di contrada Maiella, ancora una volta impeccabile il lavoro degli organizzatori. A sostenerlo è il primo cittadino Pasquale Corallo, che ringrazia il comitato festa di Maiella “Il Cenobio”, per aver organizzato tutto al meglio, “venivamo da due anni di stop forzato, quindi c’era tanta attesa da parte dei cittadini – ha riferito Corallo – anche in questa occasione l’associazione di contrada Maiella si è fatta trovare pronta, offrendo delle coinvolgenti serate ricreative e facendo degustare i prodotti tipici della nostra tavola, come L’Zpptton. Come amministrazione comunale – ha aggiunto Corallo – ci siamo messi a disposizione, migliorando la viabilità dell’area. Ringrazio, dunque, gli organizzatori, un gruppo oramai affiatato, i tanti giovani per il sano divertimento, hanno saputo interpretare al meglio il significato della festa e il suo valore per la nostra comunità. Ringrazio la Curia di Trivento per il programma religioso in onore della Natività della Beata Vergine. La festa di Maiella chiude, in un certo senso, l’estate triventina, e mi sento di ringraziare anche tutti coloro che hanno dedicato il loro prezioso tempo alle varie iniziative che si sono avute durante la stagione, un grazie a tutte le organizzazioni”.