Si riparte di slancio al Cus Molise con il corso di Cyclex tenuto da Paola Marino. Una specialità che regala benessere e permette di mantenersi in forma con un programma di allenamento più divertente ed efficace. Il cyclex ha in comune con il Groupcycling l’utilizzo della bike statica differenziandone l’uso e la finalità del lavoro svolto in sella ed accompagnandolo con un esercizio di total body workout. Il Cyclex è rivolto a tutti ed a ogni fascia di età, ha l’obiettivo di rilassare la mente e tonificare ed allenare tutto il corpo con un lavoro che abbina la pedalata a piegamenti e sollevamenti di pesi leggeri a ritmo di musica arricchita da video ride proiettate in sala ad ogni lezione. “Ringrazio tutto il Cus Molise per la fiducia – afferma Paola Marino alla vigilia di una nuova stagione – ripartire è sempre entusiasmante dopo la sosta estiva che ci ha permesso di ricaricare le batterie. Apriremo questa nuova stagione con la voglia di crescere e migliorare. La nostra disciplina richiede grande dedizione e costanza negli allenamenti, così facendo si possono ottenere degli importanti risultati. Nella passata stagione abbiamo gettato le basi per costruire qualcosa di coinvolgente. Con il tempo e il lavoro di gruppo sono convinta che potremo fare qualcosa di bello e importante”. L’appuntamento è il martedì e il giovedì dalle 13,30 alle 14,00 nella sala gialla e dalle 20 alle 20,30 nella sala blu del Palaunimol con l’opportunità nel corso della prossima settimana di prova gratuita grazie all’open week voluto dal Cus per promuovere le sue attività.

Fonte: Ufficio stampa