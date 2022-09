La Fit&Boxe® al Cus Molise taglia un traguardo prestigioso, quello del tredicesimo anno di attività. Sempre sotto la sapiente guida di Licia Frabotta, trainer del Team Italia Fit&Boxe Academy che nel corso degli anni è riuscita a dare in maniera decisa la sua impronta a questa disciplina. Il corso partirà martedì 13 settembre con il chiaro intento di dare seguito a quanto di buono fatto nel corso delle ultime stagioni. Cinque saranno i format, a rotazione, proposti per la nuova stagione sportiva. Fit&Boxe® Classic – Classico allenamento con il sacco che consente di portare ad un livello abbordabile per chiunque gli sport da combattimento che sono, per intensità e difficoltà, percepiti come sport praticabili da pochi. E’ una disciplina molto allenante e come tutti gli sport da combattimento, è adrenalinica e molto coinvolgente, permette di scaricare stress, nervosismi ed emozioni negative con estrema facilità. Boxe&Bo® – Metodologia di allenamento che si differenzia innanzitutto per l’utilizzo di un’arma, il bastone, caratterizzata da un elevato dispendio energetico ed è un lavoro che favorisce il potenziamento della fascia addominale obliqua. Ve&ring® – Allenamento originale ed innovativo, che unisce l’efficacia allenante delle tecniche degli sport da combattimento alla semplicità dei movimenti naturali, quelli classici del fitness, degli sport in generale e della ginnastica, attraverso spazialità, direzioni ed emozioni sonore. F2®-Fight&Functional – Si articola fondamentalmente in tre grandi aree, quella del lavoro tecnico a vuoto, quella del lavoro a coppie (nel quale non è previsto il contatto, ma solo lo scambio tecnico sui guanti del compagno di allenamento) e l’area di raccordo che utilizza esercizi di potenziamento e esercizi tratti dall’allenamento funzionale. Boxe&Round® – E’ un allenamento che non si limita alle sole tecniche di combattimento ma prevede anche esercizi di agilità, potenza, coordinazione e forza che vanno a coinvolgere sia il sistema aerobico che anaerobico e sono quindi funzionali al corpo umano. “Per questa nuova stagione proporremo al Cus cinque format differenti che saranno effettuati a rotazione in modo da variare sempre la seduta di allenamento – spiega la Frabotta – la disciplina è adatta a persone di tutte le età e riesce a regalare delle grandi soddisfazioni. L’auspicio è quello di riuscire, dopo anni difficili anche a causa della pandemia, a mettere su un buon gruppo. Praticare sport a qualsiasi livello, aiuta a dimenticare i problemi di tutti i giorni ed è proprio quello che intendiamo fare al Cus Molise per questa nuova stagione.