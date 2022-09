Matt Rizzetta entra ufficialmente nel Campobasso 1919 con un nuovo progetto. A comunicarlo è una nota del suo gruppo che leggiamo integralmente: La North Sixth Group (NSG) e Angelo Rispoli presidente dell’US Campobasso 1919 annunciano la stipula di un accordo preliminare, da chiudersi entro 30 giorni, in merito alla A.S.D. Campobasso 1919. Il progetto rientra nel piano pluriennale di partecipazioni e collaborazioni con club internazionali in cui il Chairman della NSG, Matt Rizzetta, è affiancato da Nicola Cirrincione, vicepresidente del progetto, e da Carlo Musa, ex direttore sportivo del Teramo, tra le tante, come consulente tecnico internazionale. Il Campobasso 1919 competerà nell’eccellenza molisana, 5° livello del calcio italiano, nella prossima stagione, ma con l’obiettivo di scalare la piramide calcistica italiana negli anni a venire. Responsabile del progetto territoriale sarà l’avv. Ivano Maselli, il ruolo di direttore sportivo sarà affidato all’esperto dirigente, con partecipazioni vittoriose in campionati di serie D e serie C, Pino De Filippis; l’allenatore sarà Pino Di Meo, navigato mister che ha allenato, tra le tante, Agnonese, Chieti, Giulianova ed Andria nelle varie categorie del calcio italiano. Lo staff che affiancherà il mister nella conduzione tecnica sarà ufficializzato nelle prossime ore, mentre Candido De Lisio manterrà il suo ruolo di team manager.

“La città e i tifosi meritano, quanto prima, di ritornare nel calcio professionistico. Per me è stato un onore agevolare ed accompagnare il Campobasso 1919 a definire un accordo con Matt Rizzetta e la North Sixth Group,” ha dichiarato Angelo Rispoli. “Da imprenditore non di Campobasso, ma innamorato di questa città, penso di aver fatto il mio dovere e spero che anche i player economici locali tornino ad avvicinarsi, quanto prima, ai colori rossoblù. “Il nostro obiettivo è costruire un club sostenibile ricco di talenti dentro e fuori dal campo, ” ha affermato Matt Rizzetta, Chairman della North Sixth Group. In settimana ci sarà la presentazione del nuovo staff tecnico piano in una conferenza stampa. La società si è attivata anche sui social: una foto di Campobasso dall’alto e la frase “fra poco risorgerà il sole”. I tempi per essere operativi sono molto stretti. Il primo passo del nuovo entourage è stato quello di ricostruire lo staff tecnico: l’allenatore Di Meo prende il posto di Rienzo che ha guidato la squadra per tre partite di coppa Italia. Il tecnico di Trani Di Meo, allenatore sanguigno e senza peli sulla lingua, è già noto in Molise per due esperienze felici a Termoli e Agnone. La prima nel 2015/2016, la seconda nel 2017/2018 quando in alto Molise subentrò a Bucci. In entrambi i casi ottenne due salvezze non facili. La neo proprietà ha pure diramato un elenco di giocatori attualmente in forza all’organico. Nelle prossime ore la lista potrebbe essere soggetta a modifiche. L’idea della neo proprietà è quella di ingaggiare da qui alle prossime ore quattro cinque elementi di qualità per provare ad alzare la qualità dell’organico. Tutto sulla base dei giocatori già presenti. Il neo progetto tecnico prevede il tentativo di riguadagnare lo scenario della quarta serie e di provare a mantenere sempre alta l’asticella anche in serie D. I dettagli verranno forniti dalla proprietà. Campobasso, ancora frastornata per la perdita del professionismo, cerca di guardare al futuro. La città ha bisogno di serietà, professionalità e di persone con capitali. Oggi questo è urgente. Se Rizzetta, i suoi soci ed i collaboratori saranno in grado di dimostrare tutto questo, allora il popolo rossoblu non farà fatica ad avvicinarsi con convinzione al nuovo progetto che riparte dal campionato di eccellenza molisano con il titolo del Campobasso 1919.