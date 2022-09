Va al Circolo La Nebbia Cus Molise il Torneo Città di Campobasso, manifestazione nazionale di calcio a 5 organizzata magistralmente dal Cus Molise svolta con gare da 20’ effettivi. A dirigere il confronto sono stati i signori Griguolo, Miozza e Alfieri. Circolo La Nebbia Cus Molise-Manfredonia 1-1 dopo i tempi regolamentari 6-5 (dcr). Esordio contro il Manfredonia per la formazione di casa. Si presenta subito il quintetto di Cundari con Fred che vede deviata in corner la sua conclusione, I rossoblù di casa tengono bene il campo e passano in vantaggio con uno schema su calcio di punizione. A battere va Debetio, la deviazione vincente è di Barichello per l’1-0. I sipontini pareggiano quasi subito con Girardi che indovina da posizione defilata l’angolo giusto. La sfida prosegue sui binari dell’equilibrio e per decidere la vincente sono necessari i calci di rigore. Dal dischetto, decisiva la parata di Vinicius Oliveira su Lupoli. Canosa-Manfredonia 2-1 Nella seconda sfida di giornata il Canosa parte con il piede sull’acceleratore e passa in vantaggio grazie a Leo Senna. L’ex Active trova spazio e tempo giusti per gonfiare la rete. La formazione di Cundari prova a riequilibrare subito la contesa ma non riesce nell’impresa. Nella seconda frazione i sipontini sfiorano l’1-1 con il palo a negare la gioia del gol a Lupoli. Scampato il pericolo il Canosa passa nuovamente con Castrogiovanni. Nelle battute finali del match arriva la rete della bandiera per il Manfredonia realizzata da Fred.

Circolo la Nebbia-Canosa 2-1. Barichello e Nathan ribaltano il Canosa e la squadra di casa si aggiudica il torneo. La partenza del confronto è equilibrata, Vinicius assiste Nathan in profondità ma la conclusione è alta. La risposta ospite è in una conclusione di Ique che un super Vinicius disinnesca. Poi il quintetto di Lodispoto trova il vantaggio con il solito Senna che riesce a tramutare in oro un assist al bacio di Ique. Incassato il colpo i rossoblù reagiscono subito. E’ Barichello con una gran conclusione a spedire la palla in fondo al sacco. I molisani vogliono il sorpasso che arriva grazie ad una pisata di Lucas per Nathan che non perdona. Poco dopo il Cln Cus Molise sfiora il tris. I protagonisti del confronto sono gli stessi ma questa volta la palla termina fuori non di molto. Tocca poi a Barichello con una staffilata sfiorare la marcatura ma questa volta il montante nega la gioia della rete all’asso brasiliano. Finisce così 2-1 per i padroni di casa che mettono in bacheca il torneo. I premi – Al termine, oltre alle coppe per le tre formazioni partecipanti, riconoscimenti sono stati assegnati ai direttori di gara, a Barichello (miglior giocatore del Circolo La Nebbia Cus Molise), Ique (miglior giocatore del Canosa) e Girardi (miglior giocatore del Manfredonia). Vinicius Oliveira è stato eletto miglior portiere della manifestazione.