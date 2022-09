Stavano rientrando in Campania padre e figlio, in sella alle rispettive moto, dopo il solito giro domenicale. Un’uscita finita in tragedia a causa dell’incidente che si è verificato sulla statale 158, all’ingresso di Colli al Volturno, il piccolo paese in provincia di Isernia.

A perdere la vita un uomo di 65 anni: sarebbe, stando alle prime informazioni raccolte, un poliziotto del napoletano, caduto a terra per cause ancora da accertare. Coinvolto nell’incidente anche il figlio dell’uomo, un altro centauro che viaggiava con la sua moto dietro al papà.

Potrebbe essere stato l’asfalto bagnato a far perdere il controllo ai due motociclisti, ma saranno i Carabinieri di Colli a fare luce sulle dinamiche dell’incidente.

L’arteria è stata chiusa per diverse ore per consentire i rilievi, mentre il traffico è stato deviato su strade secondarie.

Intanto le condizioni del giovane, portato d’urgenza al pronto soccorso del Veneziale, al momento non sembrano gravi.

Una domenica in famiglia che si è conclusa con una tragedia.