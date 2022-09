Vogliamo mettere al centro di questa campagna elettorale i temi e ci siamo presentati per dare voce a chi non ce l’ha, alternativi a centrodestra e all’attuale centrosinistra. Con questo spirito i candidati alla Camera e al Senato di Italia Sovrana e popolare stanno incontrando i molisani. Rappresentano la società civile che si rivede nei valori costituzionali. Nicola Lanza è candidato per il senato, uninominale. Al plurinominale Nicola Frenza. All’uninominale Camera c’è Giovanni Moriello. Tra i temi c’è il caro bollette, “un problema che il Governo è chiamato ad affrontare con scelte ben precise” ha spiegato Lanza, “con una gestione pubblica che non pesi sulle famiglie”.

“La sanità pubblica è stata oggetto di mille battaglie”, ha detto ancora Lanza, sottolineandone l’importanza alla luce anche degli ultimi avvenimenti. “Non possono pagare i cittadini le inadempienze e le responsabilità di chi ha amministrato. Accorre puntare sulla territorialità e sulle esigenze dei pazienti.

Infine le politiche sociali e in particolare la non autosufficienza. “I fondi ci sono e la dotazione va implementata e la Regione e le istituzioni in generale hanno il dovere di utilizzarli” ha concluso il candidato al Senato di Italia Sovrana e Popolare.