Piazzetta Palombo è, come lo è stato in passato, luogo di scambi e di commercio. Non a caso è stato scelto dall’associazione “Namasté”, con il patrocinio del Comune di Campobasso, per il primo “Mercatino multietnico equo & solidale”.I bambini ed i ragazzi, dai 5 ai 14 anni hanno avuto la possibilità di esporre, barattare, vendere o donare creazioni proprie oppure giocattoli, collezioni, libri, vestiti ed altro ancora. Ognuno ha avuto cura di allestire il proprio banchetto. Ed è stato possibile anche fare un piaccola donazione, volontaria, che “Namasté” utilizzerà per acqiostare materiale scolastico a bambini indigenti del Nepal, già assistiti e seguiti dall’associazione.

Lodevoli gli scopi dell’iniziativa, all’insegna della condivisione e della solidarietà:

intervenire sin da subito sulla coscienza dei più piccoli prevenendo e contrastando lo stigma e il pregiudizio, affinché sviluppino un sentimento comune di comune appartenenza ad una famiglia umana multivariegata e globale. Sensibilizzare i bambini sull’importanza dell’altruismo, della solidarietà e della donazione, non solo economica ma intesa soprattutto come donazione di se stessi all’altro e al prossimo, che vivano in loco o altrove nel mondo.

A questa prima edizione pilota ne faranno seguito altre. L’idea è anche quella di rendere il mercatino equo e solidale itinerante, organizzandolo anche in altre zone della città.