“I consumatori sono uno dei soggetti sociali che determinano il mercato” ha detto il presidente regionale dell’ADOC, l’associazione difesa orientamento consumatori nel corso della seconda assemblea congressuale, che si è svolta questa mattina alla Cala Sveva a Termoli.

Presenti i delegati e gli ospiti tra i quali i responsabili nazionali di ADOC come il presidente nazionale Roberto Tascini e molti i segretari regionali di categorie della UIL Molise.

Obiettivo dell’associazione è rendere il consumatore consapevole e non soggetto passivo.

Nel corso dell’assemblea oltre a discutere del futuro dei consumatori e delle prospettive future, sono state rinnovate le cariche di ADOC Molise alla guida riconfermato l’avvocato Nicola Criscuoli.

La pandemia prima e ora il conflitto in Ucraina con l’inflazione in aumento stanno cambiando i comportamenti di consumatori e l’ADOC è pronta come associazione a rispondere ai loro problemi.