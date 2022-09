Una comunità per demenza. La Caritas di Trivento organizza incontri di sostegno e aiuto per famigliari di pazienti con demenza mediante sportello di ascolto. Dopo il corso rivolto al personale impiegato nelle case di riposo, la Caritas diocesana di Trivento continua a mantenere il suo impegno e vicinanza alle famiglie. La Caritas di Trivento – fa sapere don Alberto Conti – organizza incontri di sostegno e aiuto per famigliari di pazienti con demenza mediante sportello di ascolto. Gli incontri rispetteranno il seguente calendario nei mesi di settembre-ottobre 2022, ore 15.00-18.00: Trivento il 12 settembre, 19 settembre, 26 settembre, 3 ottobre c/o Centro Polifunzionale di Colle san Giovanni; Frosolone il 20 settembre, 27 settembre, 4 ottobre, 11 ottobre c/o la sala parrocchiale; Agnone il 29 settembre, 6 ottobre, 13 ottobre, 20 ottobre c/o presso sala OFS dell’ex convento cappucini. Saranno a disposizione per l’ascolto: Francesca Giangiacomo, Counsellor Professionista e Artiterapeuta, Cosimo Dentizzi Psichiatra e Geriatra, Marco Ciavarro Psicologo. Gli organizzatori fanno sapere che è consigliabile prendere appuntamento ai seguenti numeri Centro di Ascolto: Agnone 0865 77272 mercoledì dalle 9.30 alle 12; Centro di Ascolto Trivento 0874873230 lun-mart-giov-ven dalle 8.00 alle 13.00.