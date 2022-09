Salvaguardare il sistema produttivo, investire nelle infrastrutture e salvare la sanità questi sono i punti salienti del programma elettorale di Forza Italia che sono stati ribaditi in occasione dell’inaugurazione della sede elettorale del partito a Termoli, in via Fratelli Brigida.

I candidati al proporzionale alla Camera l’onorevole Annalesa Tarrtaglione e Armandino d’Egidio, Nicola Cavaliere al proporzionale per il Senato e Claudio Lotito candidato del centro destra al maggioritario per il Senato, hanno illustrato ai tanti cittadini presenti tutte le problematiche che affliggono il Molise e per le quali vogliono battersi affinché non venga dimenticato ma che abbia la giusta riconoscenza, perché come ha sottolineato Claudio Lotito i cittadini molisani sono cittadini italiani e come tali i loro diritti vanno riconosciuti.

Presenti il primo cittadino e presidente della provincia Francesco Roberti insieme ad alcuni consiglieri comunali.

L’Onorevole Annaelsa Tartaglione ha sottolineato l’impegno profuso in questi anni per migliorare la viabilità in Molise.

L’assessore Nicola Cavaliere, ha toccato il tema della sanità ribadendo che per risollevare la situazione bisogna fare cartello fra tutte le forze politiche.