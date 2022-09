La candidata di Fratelli d’Italia al collegio proporzionale della Camera Elisabetta Lancellotta ha accolto una folla di cittadini e militanti nella sua sede elettorale a Isernia. Tutti presenti all’inaugurazione in corso Garibaldi. I candidati al proporzionale Luciano Paduano e Costanzo Della Porta, i candidati del centrodestra all’uninominale Lorenzo Cesa e Claudio Lotito, l’assessore regionale Quintino Pallante, i Consiglieri regionali Michele Iorio e Aida Romagnuolo e il coordinatore regionale Filoteo Di Sandro.

La costanza l’elemento alla base del successo del partito di Giorgia Meloni. Secondo la Lancellotta le previsioni favorevoli dei sondaggi elettorali delle politiche sono frutto della linea d’opposizione coerente e costante mantenuta da Fratelli d’Italia. La candidata molisana è pronta a rilanciare il settore lavorativo per salvare il futuro della Regione. “Bisogna combattere il precariato per evitare che le eccellenze della nostra terra vadano da altre parti. Il programma di Fratelli d’Italia prevede una lotta per il lavoro e una defiscalizzazione sulle imprese affinché possano assumere nuovo personale. Daremo importanza anche al problema della sanità e lavoreremo per far uscire al più presto il Molise dal commissariamento” ha detto.

Fiducioso sulle candidature di partito l’assessore Pallante. “Giovani candidati ma d’esperienza, sono i frutti migliori della nostra terra – ha commentato l’esponente di Fratelli d’Italia – Ringrazio la nostra leader Giorgia Meloni per quanto ha fatto in questi anni e per la possibilità che darà a questa terra di avere dei candidati con un quid in più necessario e in coerenza con il nostro territorio e la nostra vocazione”.