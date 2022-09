Il candidato di Forza Italia al Senato, Claudio Lotito, sarà a Trivento mercoledì 14 settembre. L’appuntamento con gli elettori è previsto alle ore 19, presso il Centro Polifunzionale comunale di Trivento, del giorno 14 settembre 2022. L’imprenditore e presidente della Lazio, Claudio Lotito è candidato nel collegio uninominale del Molise per il Senato della Repubblica Italiana. Nei precedenti appuntamenti elettorali in regione, Lotito ha rivendicato il fatto che il Molise non è e non deve essere considerata una regione di Serie B e dovrà essere ben rappresentata in Parlamento. Lotito ha dato la sua piena disponibilità a collaborare con i rappresentati del territorio molisano e ha tenuto a precisare che “certamente non sarà di passaggio”.