Sono tenerissimi, hanno uno sguardo che commuove, bisognosi di affetto e pronti a ricambiare con altrettanto affetto e fedeltà. I cani del canile di santo stefano, a Campobasso, sono stati i protagonisti dell’iniziativa promossa dall’amministrazione comunale, con la collaborazione dei volontari della struttura. Una struttura che ha aperto le porte a famiglie con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadino sul tema delle adozioni. In tanti hanno raccolto l’appello dei volontari e del Comune a trascorrere qualche ora in compagnia dei cani, per fare una passeggiata con loro, per donare qualche carezza.

Un pomeriggio allegro e festoso, nel corso del quale sono stati eletti, dopo una divertente sfilata, anche mister e miss canile 2022., I vincitori, un Setter inglese tricolore ed una bastardina, hanno vinto un gustoso hamburger. Chissà se lo condivideranno con i compagni di… gabbia. L’appello è quello di adottare uno di questi cani. Un gesto di amore e generosità nei loro confronti, un regalo bellissimo per chi decide di prendersene cura.