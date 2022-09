Share on Twitter

Share on Facebook

L’inaugurazione della sede elettorale a Campobasso, sulla centralissima viale Elena, è stata l’occasione, per i candidati al Parlamento della coalizione di centrosinistra per incontrare i cittadini e per ribadire i punti sui quali è improntata l’intera campagna elettorale. Tra i candidati c’è ottimismo e fiducia. E’ una campagna elettorale entusiasmante , hanno detto i candidati di coalizione a Camera e Senato, Salvatore, Cerroni e Gianfagna. Che hanno ribadito i principali punti del programma elettorale, tra i quali spiccano la sanità, il lavoro, l’emergenza energetica. Temi che saranno portati all’attenzione del nuovo Governo e del nuovo Parlamento, hanno detto le candidate.