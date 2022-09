In Molise l’incidenza scende ancora. E’ quanto emerge dal settimanale monitoraggio sull’andamento della pandemia diffuso come ogni venerdi’ dall’Istituto Superiore di Sanita’. L’incidenza dei nuovi casi ogni 100mila abitanti passa da 325 a 260, mentre sale ancora leggermente l’indice Rt che passa da 1,29 a 1,39 e resta il piu’ alto d’Italia. Sul fronte ospedaliero, in area medica i posti occupati sono ora il 4,5 (erano il 9,7 per cento la scorsa settimana), mentre la terapia intensiva passa da 0 a 5,1 per cento.