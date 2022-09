Da Roma il segretario Enrico Letta ha aperto ufficialmente la campagna elettorale del Partito Democratico ribadendo che “nessun destino è già scritto”. Un messaggio recepito dai candidati del Molise alle politiche che hanno inaugurato la sede elettorale del partito in corso Marcelli a Isernia. Attorno al tavolo del confronto Alessandra Salvatore, Rossella Gianfagna, Caterina Cerroni e Giuseppe Cecere hanno discusso di sociale, sanità e diritti. Particolare attenzione è stata rivolta al tema della parità di genere. “Scegliete noi per un’estensione dei diritti delle donne o la destra per un ritorno al passato” ha detto la Cerroni fermamente convinta che un voto al terzo polo sia un voto inutile. “Lo è prima di tutto perché nel nostro programma i diritti sociali, il lavoro e il salario minimo sono centrali. Lo è perché noi siamo l’unica alternativa alla destra – ha spiegato la segretaria nazionale dei Giovani Democratici – Pensiamo che il 4% che possa fare la differenza tra una vittoria della destra oppure per un nostro risultato positivo sia rappresentato da oltre 6 milioni di giovani che andranno a votare per la prima volta, dobbiamo parlare a loro“.

E se a Isernia alle scorse elezioni comunali il PD ha vinto insieme ai 5 Stelle, nella tornata elettorale delle politiche la corsa diventa in singolo, ma la segretaria del circolo PD di Isernia Maria Teresa D’Achille non esclude scenari alternativi post-elezioni. “Penso che nessuno sia autosufficiente, né a destra, né a sinistra, né al centro. C’è una scelta nazionale che è stata presa e che chiaramente ricade anche sui territori. Questo non significa che non si debba guardare in prospettiva a nuovi scenari. Il PD è l’unico partito che garantisce un’Italia autorevole che rispetta i diritti e mette al centro la scuola, la sanità, i giovani e le infrastrutture.”