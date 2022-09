Sta per iniziare il nuovo anno scolastico ma, ha sottolineato la Cgil Federazione Lavoratori della Conoscenza Molise, restano sul tavolo problemi e criticità. Ci sono organici inadeguati – ha detto Pino La Fratta, segretario regionale del sindacato di categoria – con l’organico Covid non confermato: 450 lavoratori in meno utilizzati al di là delle esigenze legate alla pandemia. In Molise c’è precariato, mancano i docenti e il personale Ata ed è a rischio il funzionamento dell’attività. Lo spopolamento scolastico – ha aggiunto rivolgendosi ai rappresentanti sindacali della scuola molisana presenti – è un dramma. In 10 anni si sono persi 10mila alunni. 650 solo lo scorso anno”.

Occorre investire sulle aree interne – ha incalzato La Fratta – e programmare seriamente l’offerta formativa, un dimensionamento adeguato al territorio. Inoltre abbiamo i contratti della scuola più bassi d’Europa. La politica deve dare risposte, adesso e non solo fare proclami”.