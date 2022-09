L’arte della birra, la sua conoscenza e la cultura del bere consapevole. Dalle 18 oggi a Campobasso al via l’Expo Bier in Piazza Vittorio Emanuele. Due giorni per scoprire 50 tipi di birre artigianali, 10 internazionali, cibo da strada d’autore, musica dal vivo e tanti eventi. L’iniziativa, che continua anche domani, è organizzata dall’Associazione Cultural Projects, rappresentata da Lino D’Ambrosio, con il Comune. “Non si tratta di una festa della birra – ha detto – ma di un modo per vivere la birra culturalmente, poichè si promuove il bere di qualità, ci sono alcool test, simulazioni di situazioni di ubriachezze con le conseguenze che la cosa comporta, percorsi di degustazione”.

Un modo per valorizzare il centro cittadino e il commercio e far vivere la città, hanno sottolineato nella conferenza stampa di presentazione il sindaco Roberto Gravina e l’assessore Paola Felice. “Rivive il centro cittadino e la cosa belle è la risposta dei commercianti locali di birra” hanno rimarcato.

All’inaugurazione dell’Expo Bier anche la presentazione del marchio De.Co, denominazione comunale, e del primo prodotto che l’ha ottenuta, l’Abatina. Il tutto illustrato dal consigliere comunale Antonio Vinciguerra. “Un logo semplice – ha spiegato – che richiama la tradizione del metallo lavorato, la realizzazione del pane con la spiga, la pasta con il matterello e lo sfondo rosso, uno dei colori della città. L’Abatina è il primo prodotto con De. Co, ma si lavora ad altri”.