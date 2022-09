Share on Twitter

Share on Facebook

Al Cardarelli oggi – venerdì 9 settembre- due nuovi decessi di pazienti che erano positivi al covid. Si tratta di una 68enne di Termoli e di una 92enne di Mirabello Sannitico. Si registrano anche 3 nuovi ricoveri. Complessivamente sono ora 10 i pazienti in ospedale. Sul fronte dei contagi numeri ancora in calo: 77 i nuovi positivi su 675 tamponi, il tasso di positività è all’11,4 per cento. Anche oggi è più elevato il numero dei guariti che sono 181.