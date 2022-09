Caro energia e settimana corta a scuola, la proposta del sindaco di Trivento Corallo al dirigente scolastico. Il tema del caro energia sta tenendo banco nella discussione politica, la guerra in Ucraina sta facendo sentire i suoi effetti purtroppo. Al fine di permettere una maggiore razionalizzazione delle risorse, in termini di spesa pubblica e privata, il sindaco Pasquale Corallo ha così proposto al dirigente scolastico la settimana corta, con le lezioni concentrate in 5 giorni, senza il sabato. “Premesso che con il DPR n. 275/99 è stato approvato il Regolamento recante norme sull’Autonomia delle Istituzioni Scolastiche – la nota di Corallo – Richiamati, in particolare: l’articolo 4 comma 2 che stabilisce che le istituzioni scolastiche nell’esercizio della loro autonomia didattica possono regolare i tempi dell’insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni; l’articolo 5 che ribadisce la possibilità per le singole istituzioni scolastiche di attuare una flessibilità oraria funzionale alle esigenze didattiche, prevedendo al comma 3 che “l’orario complessivo del curricolo e quello destinato alle singole discipline e attività sono organizzati in modo flessibile, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermi restando l’articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie”; concentrazione del calendario scolastico in cinque giorni settimanali potrebbe favorire delle tendenze in atto ad una maggiore razionalizzazione delle risorse, alla riduzione dei trasporti, a risparmi in termini di spesa pubblica e privata, oltre che favorire la socializzazione dei ragazzi all’interno e all’esterno del contesto scolastico; ritenuto che la settimana articolata su cinque giorni aumenterebbe le occasioni di tempo libero tra genitori e figli; rilevato che la introduzione della settimana corta nella scuola può avere benefici effetti sul piano economico, sia per quanto riguarda i risparmi conseguibili a livello gestionale dal profilo energetico a quello connesso al pendolarismo degli utenti del servizio scolastico; Si invita la S.V. a prendere in considerazione la possibilità di articolare la didattica scolastica e l’organizzazione settimanale su cinque giorni, dal lunedì al venerdì, con chiusura dell’Istituto omnicomprensivo nella giornata del sabato per tutti gli ordini di scuola, tenendo in considerazione anche gli aspetti logistici, del trasporto scolastico e pubblico”.