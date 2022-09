Francesco Stinziani, 82 anni di Larino, scomparso ieri pomeriggio, è stato ritrovato. Era in un leggero stato confusionale, però non ha ferite e sta bene. Finisce un incubo. E’ stato trasportato in ospedale a Termoli per controlli. Dopo un giorno di ricerche l’anziano è stato individuato e soccorso in un terreno non molto distante sia dal punto in cui ieri era stato avvistato a Larino da una persona e sia da quello in cui la telecamera di vigilanza di una casa funeraria lo aveva inquadrato alle 15.49 mentre camminava munito di bastone ma a passo spedito. I carabinieri, i vigili del fuoco, la guardia di finanza, gli uomini del soccorso alpino e alcuni volontari lo hanno cercato per tutta la sera e la notte, fino a questo pomeriggio. Il sospiro di sollievo è grandissimo.