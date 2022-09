Ristoro per l’acquisto di carburante per le lavorazioni agricole, il Comune di Trivento informa le aziende. Il primo cittadino Pasquale Corallo comunica che sarà concesso, dalla Regione Molise — Assessorato all’Agricoltura, alle aziende molisane che ne faranno richiesta un ristoro del 23% sul quantitativo di carburante assegnato e utilizzato per le lavorazioni agricole e per la gestione del bestiame connesso direttamente alla coltivazione del fondo. Le domande di concessione del ristoro dovranno essere trasmesse, anche con l’ausilio dei CAA, all’indirizzo di posta elettronica certificata: regionemolise@cert.regione.molise.it entro e non oltre il 31 ottobre 2022.