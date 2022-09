Share on Twitter

95 nuovi contagi su 632 tamponi processati con il tasso di positività al 15%. E’ quanto emerge dall’ultimo bollettino Asrem che riporta anche un nuovo ricovero in Malattie infettive e due dimissioni dallo stesso reparto. Scende così a 9 il numero dei ricoverati al Cardarelli per Covid. Ci sono anche 381 guariti, mentre gli attualmente positivi in Molise sono 4.126.