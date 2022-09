La sede per il centro diurno per malati di Alzheimer a Isernia c’è, ma non sarà pronta prima di fine anno perché i lavori di adeguamento necessari richiedono ancora molti mesi.

Per questo, in occasione della giornata mondiale dell’Alzheimer, Bruno Esposito, presidente dell’associazione Non ti scordar di me, ha deciso di presentarsi ogni giovedì mattina davanti al Comune di Isernia per chiedere, almeno, una sede momentanea dove ospitare i malati di Alzheimer.

Intanto il primo cittadino ha garantito l’impegno a trovare locali idonei da mettere a disposizione in attesa dei lavori di adeguamento a Palazzo De Baggis.

La speranza, dunque, è quella di poter dare quanto prima una stabilità ai malati che ogni giorno cercando di riannodare i fili con un passato che si fa sempre meno nitido.