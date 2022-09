Niente Serie D per il Campobasso calcio, neanche le briciole per l’ex patron Mario Gesuè respinto pochi minuti fa, in modo ufficiale dal Tar del Lazio. Nelle motivazioni espresse dai giudici “il ricorso non è ammissibile ai precedenti invocati (Sambenedettese e Casertana), per modalità e tempistiche dovuti ai gironi e ai relativi calendari, nonché ad una mancata richiesta, ai tempi dei ricorsi sportivi, al Coni, per il rientro in serie D”, praticamente quello che abbiamo sostenuto in questi giorni, ovvero una differenza sostanziale tra le casistiche richiamate da Gesuè e dai suoi legali. Amen. Si chiude con sei ricorsi persi, sei (lo vogliamo sottolineare) l’avventura del broker varesotto alla guida del Campobasso calcio. Ci siamo già espressi in lungo e in largo su tutta la vicende e ogni passaggio che ha contraddistinto questa estate disastrosa per i colori rossoblu. Si chiude ogni porta nazionale per i supporters del Campobasso colpiti in modo netto e deciso da diverse coltellate che si sono susseguite nel corso di questi due mesi e mezzo. Il 24 aprile, giorno dell’ultima giornata di Lega Pro, sembra lontano anni luce per tutto quello che abbiamo vissuto in questo periodo. Gesuè ha distrutto il Campobasso calcio, basta con le scuse, basta con i se ed i ma, basta con le giustificazioni. Sei ricorsi persi sono l’unico risultato di una gestione scellerata. Lo diremo per onore di cronaca, bravi e fortunati gli ex reggenti dei rossoblu a livello sportivo, questo è innegabile, disastrosi nella gestione societaria.

Chiaro che l’ex patron ha portato avanti questa battaglia non per amore verso i colori rossoblu ma per recuperare crediti e provare, quanto meno, a cedere la società. Ora attendiamo due cose, la restituzione dei soldi agli abbonati (siamo ancora in attesa delle modalità di rimborso enunciate dalla stessa società) e saldare tutte le spettanze dovute. Le chiacchiere sono finite una volta per tutte o almeno ce lo auguriamo, considerato che non ci sorprenderebbe un nuovo ricorso al Consiglio di Stato da parte di Gesuè … anzi a questo punto ce lo aspettiamo, per un’ennesima telenovela tragicomica. Futuro? Campionato regionale, Campobasso 1919 magari con il coinvolgimento di altri imprenditori (Rizzetta?) che possano supportare e coadiuvare l’attuale reggente Angelo Rispoli. Questa è una nuova strada da scrivere e percorrere, si spera nel più breve tempo possibile per poter ripartire ancora una volta. Difficile la pista titolo del Campodipietra, considerata l’esistenza, come riportato anche dal sindaco di Campobasso Gravina, di una società sportiva presente nel capoluogo.