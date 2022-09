Quattro progetti, per una complessiva richiesta di finanziamento di 8 milioni e 200mila euro, si tratta delle candidature proposte dal Comune di Termoli per combattere il dissesto idrogeologico. La giunta comunale ha dato mandato al dirigente dei Lavori pubblici Gianfranco Bove di attivare, per accedere ai fondi, tutte le procedure sulla piattaforma del Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo.

L’architetto Francesco Paolo Avellino ha redatto i progetti di fattibilità tecnica ed economica su interventi specifici.

E’ prevista la messa in sicurezza del bacino del torrente Sinarca con lavori di 4 milioni e 475mila euro compresi interventi di rialzo e risagomatura degli argini. Tra i 4 progetti anche la sistemazione del costone di rio vivo in direzione sud dall’incrocio con via Rio Torto: anche qui il rischio idrogeologico è alto: interventi per 1 milione e mezzo di euro. Non mancheranno tra le proposte, i lavori sul costone del lungomare Nord: il progetto prevede la spesa di 2 milioni di euro.