Proseguire sulla strada tracciata nell’ultima stagione sportiva. E’ questo l’obiettivo del settore giovanile del rugby che al Cus Molise ha riacceso i motori in collaborazione con la società Barbarians Respectful e con il chiaro intento di promuovere ancora di più la disciplina sul territorio molisano. Un’avventura che prende il via puntando forte sulle solide basi gettate nel corso della passata stagione. L’appuntamento è sul campo in sintetico di Giurisprudenza dove istruttori qualificati con a capo Giuseppe Valente e Giulia Gaeta, sono pronti a mettere a disposizione dei ragazzi la loro grande esperienza in questa disciplina. “Al Cus Molise ci siamo da subito trovati bene – spiega Valente – con la struttura universitaria abbiamo avviato una collaborazione costruttiva che è proseguita anche durante questa estate con il campus estivo. Siamo alla vigilia di una nuova stagione e vogliamo provare a toglierci delle belle soddisfazioni. Veder crescere i giovani atleti è una gioia incredibile che ci ripaga del grande lavoro che svolgiamo. Il rugby, che a molti può sembrare uno sport duro, è sì di contatto, insegna anche il rispetto delle regole e degli avversari, base fondamentale per poter emergere. Chiaramente per i più piccoli l’avvicinamento alla disciplina avviene attraverso dei giochi propedeutici che portano poi alla pratica agonistica. Cercheremo, insieme al mio staff, di far avvicinare a questo sport quanti più ragazzi possibili”.