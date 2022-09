Non si hanno più notizie e sono in corso le ricerche di Francesco Stinziani, un anziano di 82 anni di Larino. L’appello su facebook è stato lanciato dalla figlia Maria Grazia che ha chiesto aiuto. In paese al lavoro carabinieri, vigili del fuoco e Guardia di Finanza. Pare che l’82enne al momento della scomparsa indossasse una camicia celeste a maniche corte. Porta gli occhiali e avrebbe con sé un bastone. L’appello a contattare i carabinieri in caso di avvistamento.