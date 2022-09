La ginnastica ritmica è diventata una specialità punto di riferimento nell’attività giovanile al Cus Molise. Il lavoro certosino svolto negli anni da Ilenia Pasquale e Marialaura Lombardi ha permesso a questa disciplina di ritagliarsi un posto importante nel panorama delle attività proposte dal Centro Universitario Sportivo del Molise. Un gruppo di grande qualità e spessore è venuto fuori nel corso del tempo, un gruppo capace di sopperire con passione e forza alla pandemia che ne ha rallentato l’ascesa ed oggi pronto a confermarsi e se possibile migliorarsi provando a salire qualche altro gradino in una scala che vede già le ginnaste cussine ad un livello molto alto. Migliorarsi è la sfida continua nel mondo dello sport ed è quello che Pasquale e Lombardi proveranno a fare insieme alle loro atlete. Un gruppo di lavoro unito e affiatato ha portato ad ottimi riscontri nelle ultime stagioni e si potrà quindi partire da basi solide per affrontare al meglio la nuova stagione. “Riprendere la marcia sarà come affrontare il primo giorno di scuola – sottolineano Pasquale e Lombardi – chiaramente siamo cariche al punto giusto e vogliamo provare a toglierci ancora tante soddisfazioni. Abbiamo la possibilità di ripartire da una base importante e questo ci permetterà di aggiungere ulteriore qualità al lavoro svolto. Chiaramente non sarà una cosa semplice ma abbiamo a disposizione i mezzi e le possibilità per farlo. Le sfide sono belle per questo, lo sport è anche palestra di vita e questo è quello su cui intendiamo puntare anche per la prossima stagione sportiva”.