Da Castello a castello, trekking sul regio tratturo dal castello di Torella del Sannio a quello di Castropignano. L’appuntamento sul regio tratturo, per un percorso di 7,5 km, è per il prossimo 25 settembre, in compagnia del narratore ambulante Pierluigi Giorgio, il pastore Mario Borraro e la guida Gae Michele Permanente. “Il Tratturo è nel patrimonio almeno affettivo di ogni molisano – fanno sapere gli organizzatori – è una di quelle esperienze che affascinano molto, che hanno il sapore di un passato non troppo lontano che sa ancora diffondere quel misterioso fascino della vita rurale. Se poi lo si fa insieme ad uno che nella sua vita ha trascorso 250 km di tratturi, come il narratore ambulante Pierluigi Giorgio, che tinge quel percorso con i colori e il calore di storie e racconti e, insieme a lui, “guidando” il gregge di un pastore vero, Mario Borraro, e se tutto questo succede guidati dall’esperienza e dalla competenza di Michele Permanente, beh, quella esperienza diventa magica. Tutto questo accadrà domenica 25 settembre, una escursione dedicata alle bellezze del territorio molisano seguendo il Regio Tratturo Castel di Sangro – Lucera con partenza da Torella del Sannio e arrivo a Castropignano “Da Castello a Castello” ovvero dal Castello di Torella del Sannio al Castello D’Evoli di Castropignano. L’appuntamento è fissato a Torella del Sannio in via Umberto I (rotonda nei pressi della chiesa) alle ore 9.00. Dopo la registrazione dei partecipanti, alle ore 9:30, inizio trekking sul tratturo Castel Di Sangro/Lucera e racconti con CamminarNarrando di Pierluigi Giorgio. Durante il percorso ci sarà il pastore Mario Borraro con il suo gregge per una mini transumanza sul tratturo. A seguire pranzo con il pastore (degustazione di prodotti dell’azienda Borraro/Colavecchio), momento conviviale, musica canti e relax. Alle ore 14:00 riprende il cammino sul tratturo per arrivare a Castropignano dove ci sarà la visita guidata al Castello d’Evoli. Alle ore 16:00 rientro a Torella Del Sannio con navette (auto che faranno la spola) e visita in modo scaglionato (in gruppi di 15 persone per volta) al Castello Elena Ciamarra Cammarano (pianista e pittrice) casa museo. Alle ore 17:30 circa è prevista la conclusione dell’evento. Per informazioni, quota di partecipazione e iscrizione contattare Guida GAE Michele Permanente al numero 3287639268. La prenotazione è obbligatoria entro e non oltre le ore 20 di venerdì 23 settembre 2022.