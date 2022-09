A far venire i brividi quest’inverno non sarà solo il freddo, ma contribuiranno anche le bollette di acqua, gas e luce. Il caro energia che si prospetta nei prossimi mesi farà notevolmente aumentare i costi delle utenze. Sempre più cittadini preoccupati chiedono risposte e aiuti agli amministratori locali. Come a Isernia dove il Sindaco Piero Castrataro e la sua giunta sono stati chiamati a scendere in strada al parco stazione per chiarire i dubbi dei residenti sulle bollette. Il primo cittadino non utilizza mezzi termini sull’incremento delle tariffe. A seguito dello scoppio della guerra in Ucraina i costi per l’erogazione del servizio idrico sono aumentati di 500mila euro, mentre la spesa per l’energia elettrica di oltre 200 mila euro. Prezzi alle stelle che sono ricaduti inevitabilmente sulle fatturazioni. “Con l’aumento dei costi dell’energia, abbiamo dovuto aumentare la tariffa rispetto agli anni passati. So che questa cosa non è ben vista dai cittadini, però il Comune deve coprire almeno i costi. – ha spiegato il primo cittadino – Non c’è nessun guadagno da parte nostra, come da normativa. Abbiamo previsto circa 100mila euro per dare aiuto ai cittadini nel pagare le bollette e stanzieremo ancora altri fondi“.

Il sindaco ha colto l’occasione per fugare le perplessità sull’adesione alla società pubblica GRIM che gestirà il servizio idrico per il Comune. “Passaggio necessario per recepire la normativa dell’Unione europea sull’acqua – ha precisato Castrataro – Solo gli ambiti territoriali che hanno aderito a società di questo tipo avranno accesso ai finanziamenti del PNRR sul settore idrico” ha concluso.

Ma sulle bollette le proteste continuano. L’inverno si prospetta lungo e il caro energia è già pronto a rosicchiare ulteriormente il reddito dei cittadini. In risposta alle criticità, l’assessore al bilancio Angelo Iannone, promette nuovi interventi a favore delle categorie più deboli. “Abbiamo in programma di stanziare almeno altri 50mila euro per aiutare le persone in difficoltà” ha annunciato.