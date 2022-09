Dopo poco più di un anno torna su Corso Bucci lo storico mercato di Campobasso. Le bancarelle, da lunedì 12 settembre, potranno nuovamente essere collocate lungo il tratto che dal Convitto Mario Pagano arriva fino a Via Cavour, all’altezza del carcere. Per tutto questo tempo gli ambulanti hanno dovuto disporsi nell’area di parcheggio del campo di Calcio ex Romagnoli.

Sono dunque terminati i lavori di rifacimento della pavimentazione e delle aiuole che hanno interessato appunto Corso Bucci.

Lavori per i quali si sono riscontrati ritardi e disguidi e non sono mancate le polemiche, soprattutto dei commercianti che hanno le attività nella zona, ma anche di esponenti dell’opposizione in consiglio comunale.

Intanto c’è l’ordinanza del Dirigente della Polizia Municipale con la quale si dispone che da lunedì, per tutti i giorni feriali, dalle 7 alle 9, in concomitanza del mercato su corso Bucci, dal civico 2 fino all’intersezione con Via Cavour, viene istituito il divieto di sosta con eccezione dei mezzi degli ambulanti per le operazioni di scarico e montaggio delle attrezzature.

“Eventuali veicoli i sosta – si legge ancora nell’ordinanza firmata dal comandate della Polizia Municipale Luigi Greco – verranno rimossi con il carro attrezzi”.