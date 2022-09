L’attesa tutt’altro che spasmodica dei tifosi rossoblu sta per terminare. E’ davvero l’ultimo passo legale possibile della società di Mario Gesuè. Una volta appreso l’esito fra qualche ora, certamente si potranno tirare delle conclusioni definitive. O quarta serie in sovrannumero – campionato già partito – oppure ripartenza dai campionati regionali con il titolo del Campobasso 1919. Questo il bivio a cui si è giunti dopo due mesi di ricorsi accompagnati da cinque sentenze di rigetto. La sostanza è che il Campobasso si ritrova a dimenarsi nel buio calcistico piu’ totale dopo un solo anno di permanenza nei professionisti. In caso di riapprodo a tavolino in serie D, qualcuno ipotizza che Gesuè possa passare il testimone, ma dopo aver combinato un pasticcio terribile. Qualcun altro si interroga su come fra i candidati alle elezioni del venticinque settembre, qualcuno possa dare una mano alla causa rossoblu. Come si può tranquillamente evincere, sul calcio campobassano è ripiombato un punto interrogativo a caratteri cubitali. La discussione sul ricorso del Campobasso in camera di consiglio è avvenuta intorno alle 13:00 sotto la guida del relatore, il professor Scarpato. Nel caso in cui il tar del Lazio dovesse rendere nota la decisione entro oggi, seguiranno aggiornamenti .