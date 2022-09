L’estate è ormai quasi alle spalle e a settembre, tra i corsi fitness proposti dal Cus Molise, ci sarà quello di group cycling, per la gioia dei tanti appassionati e di chi vorrà provare questa disciplina. L’istruttore Alfredo Ambrosone, autore negli anni di un lavoro importante fatto di passione e competenza, è pronto a ripartire da basi solide con l’intento di far avvicinare altre persone alla disciplina. “Siamo felici di poterci ritrovare in sala group per riprendere con entusiasmo una nuova stagione sui pedali – rimarca Ambrosone – abbiamo chiuso lo scorso anno con tanti iscritti, nonostante ancora qualche problema legato al Covid, che fortunatamente e grazie anche all’attenzione della struttura Cus, non ha inciso più di tanto sulla regolarità della stagione e non vediamo l’ora di ripartire. Vorremmo confermare quanto fatto negli ultimi anni e se possibile migliorare la qualità di un corso che ormai è diventato un punto di riferimento per tanti. L’auspicio, anche per questo imminente inizio di stagione – prosegue fiducioso Ambrosone – è che possano esserci nuovi iscritti che vadano ad arricchire un gruppo già affiatato ma sempre pronto ad accogliere altre persone con l’obiettivo di farle appassionare. E’ bene precisare poi che questa disciplina si rivolge a tutti indistintamente. Il corso, ormai da anni, si sviluppa su tre sedute settimanali (lunedì, mercoledì e venerdì con inizio alle ore 19,00). Aggiungo che il mese di settembre sarà gratuito per chi sottoscriverà un abbonamento annuale e i prezzi resteranno invariati rispetto alla passata stagione. Sarà speciale – chiude Alfredo Ambrosone – tornare a breve in sala group e condividere con i riders un’ora di allenamento fisico unito a passione, emozioni e divertimento, mirato al miglioramento e al mantenimento del benessere psicofisico attraverso un piacevole e coinvolgente lavoro cardiovascolare”.