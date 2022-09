Mauro Piacente, atleta della Bocciofila Avis Campobasso, ha vinto la gara nazionale Individuale Sitting, denominata ‘Bocciamo l’Indifferenza’, organizzata dalla società di cui è portacolori, di cui il presidente è Giuseppe Iacovino. Quest’ultimo non poteva augurarsi un fine settimana migliore, all’insegna dello sport, del divertimento, dell’agonismo e della vittoria.

Mauro Piacente, in finale, ha superato l’atleta lombardo della società Sperone di Cusano Milanino, Giovanni Barruzza, in un’avvincente sfida tra i due vice-campioni d’Italia 2021: Piacente individuale e Barruzza a coppia.

Terza posizione per Angelo Tornusciolo della società Oltre gli Ostacoli Benevento, quarta piazza per Antonio Di Iorio dell’Avis Campobasso.

“È stato un fine settimana intenso e piacevole – ha affermato il presidente della Bocciofila Avis Campobasso, Giuseppe Iacovino – Siamo felici di come è andata la gara dal punto di vista organizzativo e dell’attenzione mediatica, sia per la vittoria del nostro atleta, il sepinese Mauro Piacente, campione d’Italia Individuale 2019, che doveva ritrovare la sua verve dopo il periodo pandemico. Per lui era una gara importante per il ranking di qualificazione ai Campionati italiani e credo che sia sulla buona strada in vista dell’appuntamento tricolore. Il ringraziamento va a tutti i collaboratori della mia società, che hanno contribuito, con il lavoro e la passione, al buon esito della competizione”.

“I complimenti vanno al vincitore Mauro Piacente, ad Antonio Di Iorio giunto al quarto posto e a tutti gli altri atleti della Bocciofila Avis Campobasso, che hanno partecipato alla competizione – il commento del presidente della FIB Molise, Giuseppe Formato – E, ovviamente, un sentito grazie va alla Bocciofila Avis Campobasso, al suo presidente Giuseppe Iacovino e a tutti i collaboratori della società, particolarmente attiva nel panorama boccistico regionale. Dopo la breve sosta di agosto, l’attività in Molise è ripresa a pieno ritmo e ci stiamo preparando ai due importanti appuntamenti tricolori: il 15 ottobre la finale della Super Coppa Italiana tra Caccialanza Milano e Civitanovese a Termoli; il 4, 5 e 6 novembre le final eight scudetto dei Campionati di Società di 1^, 2^ e 3^ Categoria, in programma in tutto il Molise con finalissime al Bocciodromo Comunale di Campobasso”.

La classifica finale: 1° Mauro Piacente (Bocciofila Avis Campobasso); 2° Giovanni Barruzza (Sperone Cusano Milanino); 3° Angelo Tornusciolo (Oltre gli Ostacoli Benevento); 4° Antonio Di Iorio (Bocciofila Avis Campobasso); 5° Pasquale Mitri (Bocciofila Avis Campobasso); 6° Pasquale Evangelista (Bocciofila Avis Campobasso); 7° Cinzia Picchiarelli (Trevana Trevi); 8° Angelo Cifiello (Oltre gli Ostacoli Benevento); 9° Gerardo Mastrovito (Oltre gli Ostacoli Benevento); 10° Pasquale Mecone (Oltre gli Ostacoli Benevento); 11° Piero Di Santo (Avis Campobasso); 12° Marcello De Ieso (Oltre gli Ostacoli Benevento); 13° Tommaso Antonio Friolo (Martanese Martano).

Il direttore di gara è stato Lucio Fiorella, arbitro regionale dell’AIAB Molise; mentre, gli arbitri di campo Guerino Di Paolo, Antonio Iacobucci, Silvio Mancino, Gennaro Presutti e Domenico Guida.

Fonte: Ufficio stampa