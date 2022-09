Share on Twitter

Sono 307 i candidati, tutti molisani o domiciliati in Molise, che hanno partecipato all’Università del Molise al test di ammissione al Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2022-2023.

I posti disponibili per l’ateneo molisano sono 115.

Dalle 9:30 in fila, emozionati, all’ingresso della facoltà di Argaria all’Unimol a Campobasso. Pronti per sostenere, dalle 13, il test.

Sogni e speranze negli occhi di ragazzi e ragazze che hanno studiato tutta l’estate per conquistarsi uno dei posti disponibili

Qualcuno è scaramantico, fin troppo. Per diversi non è la prima volta al test

L’emozione dei figli è la stessa anche per i genitori che li hanno accompagnati.

A presiedere la commissione il professor Germano Guerra che spiega il funzionamento del test di ammissione: “Biologia, Chimica, ma anche cultura generale tra le materie oggetto delle domande. 100 minuti per rispondere”.

Guerra analizza l’importanza della Facoltà di Medicina e Chirurgia in Molise alla luce dell’attualità. “Formare i futuri medici anche per ovviare alla carenza di personale che attanaglia la nostra regione è uno degli obiettivi che stiamo perseguendo, ma soprattutto teniamo sempre in primo piano la qualità”.