Presentati i candidati del Terzo Polo, insieme Italia Viva e Azione. Le quattro esse sono le priorità per la parlamentare Occhionero: scuola, sociale, sicurezza e sanità. Nel capoluogo di regione, la deputata molisana uscente, Giuseppina Occhionero, e candidata sul proporzionale della Camera, ha presentato gli altri componenti del cosiddetto Terzo Polo, la formazione politica con Azione di Calenda e Italia Viva di Renzi, per le elezioni Politiche del prossimo 25 settembre: alla Camera, per il maggioritario Donato D’Ambrosio, Fabio Iannucci al proporzionale, mentre al Senato, Carla Giammaria al maggioritario e Luigi Valente al proporzionale. La parlamentare uscente, Giuseppina Occhionero, nel presentare il programma politico, ha parlato delle quattro esse, in ordine alle priorità: scuola, sociale, sicurezza, sanità. “Pensiamo alla scuola quale progetto di rivoluzione culturale – ha affermato Giuseppina Occhionero – il Sociale, poi, dovrà essere attenzionato particolarmente, considerato il frangente che stiamo vivendo, penso agli anziani che tanto hanno dato e speso durante la pandemia. Attenzionare anche la Sanità, sia nazionale, che regionale, non dovrà essere un pozzo dove attingere, e che spesso diventa voragine, ma un aspetto strategico per la regione stessa e penso alla riforma del Titolo V. Infine – ha concluso la parlamentare Occhionero – la Sicurezza dovrà essere tutelata dai tanti fenomeni che oggi la turbano e la mettono a serio repentaglio: le nuove frontiere del crimine, minacciano gravemente l’equilibrio della società”.