Le polemiche sul blocco della radioterapia al Gemelli Molise non accennano a placarsi. Diverse le prese di posizione del mondo della politica a difesa del servizio sanitario, che rischia di essere dismesso a partire dal 1º ottobre sebbene Toma sia al lavoro sulla soluzione.

Secondo il Consigliere regionale 5 stelle Vittorio Nola l’interruzione della prestazione oncologica confermerebbe l’andamento regionale che “penalizza le fasce più deboli e indifese”. “Sembra non aver fine il degrado con cui il centrodestra in Molise continua a gestire la sanità. – ha detto Nola – problemi seri al Gemelli si registrano anche per il servizio di cardiochirurgia, come dire: al peggio non c’è mai fine”. Il Consigliere non risparmia critiche anche all’altra parte politica: “Non è sente da responsabilità il centrosinistra, che dopo aver governato in maniera pessima il Molise, tenta disperatamente di cambiare volto per raccattare voti”.

Pronta la replica del Consigliere regionale Gianluca Cefaratti alle dichiarazioni dell’esponente grillino. “Mi sembrano parole quanto mai ipocrite e demagogiche quelle del pentastellato che per cinque anni altro non ha fatto che infangare quotidianamente il Gemelli e più in generale la sanità privata molisana” ha commentato il Consigliere di Orgoglio Molise – “Il Movimento si erge a paladino di Gemelli Molise scoprendo all’improvviso il ruolo salvavita svolto in ambito oncologico e cardiovascolare”.