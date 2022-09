Share on Twitter

Il film-maker agnonese Danilo Di Nucci entra a far parte della squadra del programma televisivo “Mi manda Rai 3”. Il fotografo molisano approda alla nuova esperienza lavorativa dopo aver collaborato con altre trasmissioni nazionali come “La vita in diretta estate” e “Anni ’20”. Nel programma di approfondimento di Rai 3, Di Nucci si occuperà di pilotare droni e lavorare alla regia dei servizi.

Tantissimi i messaggi di auguri rivolti al fotografo già molto conosciuto ad Agnone. In paese, insieme al suo collega Salvatore Cerimele, guida l’attività di filmmaking “Le Iridi Digitali”.