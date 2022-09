Diventa operativa la sezione Aism regionale, a farlo sapere è il responsabile Donatelli di Trivento. La sezione Aism regionale, Associazione italiana sclerosi multipla, con sede in via Eugenio Cirese n. 26 A a Campobasso, è operativa, “chiunque è interessato – fa sapere il responsabile regionale Gino Donatelli – può contattarci al numero 3394948912 oppure alla mail:incaricatocampobasso@aism.it”. L’Aism si sta preparando al prossimo evento a carattere nazionale, 1, 2 e 4 ottobre 2022, con la oramai famosa “La mela di Aism” con oltre 2 milioni di mele in piazza per sostenere la lotta alla sclerosi multipla: 45512 è il numero solidale che sostiene i progetti “Impatto da Covid-19” e “Registro Italiano Sclerosi Multipla”, per prenotarle si può trovare la sezione più vicina su www.aism.it/mela #insiemepiùforti. L’AISM, insieme alla sua Fondazione (FISM) è l’unica organizzazione nel nostro Paese che da oltre 50 anni interviene a 360 gradi sulla sclerosi multipla, indirizzando, sostenendo e promuovendo la ricerca scientifica, contribuendo ad accrescere la conoscenza della sclerosi multipla e dei bisogni delle persone con SM e dei loro cargiver, promuovendo servizi e trattamenti necessari per assicurare una migliore qualità di vita e affermando i loro diritti.