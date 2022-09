Campobasso si è ritrovata senza calcio bruscamente nella prima domenica di settembre che è coincisa con la ripresa di Lega Pro e serie D. Così la tifoseria che è ancora incredula e a dir poco delusa per la perdita del professionismo si ritrova ad aspettare l’esito del quinto ricorso consecutivo, il secondo proposto al tar del Lazio. Dei due dirigenti rossoblu che spesso si sono atteggiati nel corso della loro gestione ad esempi di marketing, neanche l’ombra. Non è dato sapere da dove Gesuè muova le fila della battaglia legale. Ormai la vicenda ha perso qualsiasi connotato sportivo. Allo stesso modo, non è dato conoscere quali possano essere stati i motivi aggiunti del ricorso di Di Cintio. Il caso del Campobasso rimane piu’ unico che raro su tutto il territorio nazionale. Una questione risolvibile e sulla quale sono fioccate le raccomandazioni, è costata la serie C al Campobasso. La domanda a cui Gesuè e De Francesco non hanno mai fornito una risposta è la seguente: come mai non ottemperare a tutto il debito Iva a fronte di una possibile mancata iscrizione? Troppo comodo evadere questa risposta, ma se si vuole ricoprire determinate cariche, una risposta del genere sarebbe dovuta arrivare a tempo debito, mentre oggi ancora non abbiamo una spiegazione chiara ed esauriente. Troppo comodo fuggire chissà dove. Ma, soprattutto, sempre riavvolgendo il nastro, come mai non manifestare alla piazza il momento di difficoltà finanziaria che non consentiva di adempiere interamente al debito Iva. Le stesse spese legali che il Campobasso avrà certamente dovuto affrontare saranno state ingenti. Probabilmente sarebbe convenuto pagare il debito tributario. Rimane comunque un passaggio difficile giuridicamente quello della riammissione in sovrannumero in serie D per mano del tar. Il legale del Campobasso sicuramente farà leva sull’attivazione dell’articolo 52 comma 10 delle norme federali che, in occasione del primo ricorso al tar del Lazio, ancora non era presente.

Al di la di quello che sancirà fra due giorni il tribunale amministrativo, questa della società del Campobasso calcio rimane una delle vicende piu’ incredibili e grottesche della storia calcistica rossoblu. Quando sembrava che la ruota stesse avendo un’inversione di tendenza rispetto alla modestia di una serie D che tradizionalmente si faticava a vincere, riecco il baratro e la cacciata dalla Lega Pro con tanto di abbonamenti venduti e quote nelle mani dei reggenti. Difficile immaginare situazioni peggiori. Come detto, ieri start alla Lega Pro con lo slittamento di una settimana rispetto al previsto. In Monopoli – Taranto è stato l’ex Vastogirardi Guida a portare avanti su calcio di rigore gli ionici prima della vittoria locale per 4-1; una vera migrazione di massa di ex rossoblu dal Campobasso all’Andria. Ieri nel pareggio senza reti contro il Potenza, debutto per Candellori, Dalmazzi e Bolsius. A questi vanno aggiunti Fabriani e Zamarion oltre al tecnico Cudini, tutte nelle fila della Fidelis.