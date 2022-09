Si realizzerà oggi – lunedì 5 settembre – a Campobasso il sogno di Ibrah Kande quando, alle 19, al Circolo Sannitico andrà in scena la sfilata di moda “The Dream”. In passerella le sue creazioni. Ibrah, 19 anni, con il suo sorriso e il suo entusiasmo ha mobilitato una comunità intera per realizzare il suo progetto: aspiranti modelle e non, videomaker, fotografi, volontari-tecnici del suono e della luce, truccatrici, parrucchieri e tanti altri ancora. Il giovanissimo migrante arriva in Italia il 15 aprile del 2017. Sbarca a Lampedusa dopo un lunghissimo viaggio, ha lasciato il suo paese, il Senegal, attraversato il deserto, è stato prigioniero in Libia. Aveva 15 anni e giunge in Sicilia come minore straniero non accompagnato. Ha fame di conoscenza e lo dimostra riuscendo sin da subito ad imparare la lingua, a prendere il diploma di terza media e a iscriversi al Liceo artistico Manzù di Campobasso. Oggi Ibrah realizza ogni singolo passaggio per realizzare un abito: disegna i suoi bozzetti, crea i cartamodelli, taglia le stoffe, cuce a mano e a macchina, sa fare le rifiniture e ha un occhio molto critico. Nelle sue creazioni fonde la sua cultura, i colori africani, le sue stoffe alla cultura del paese che lo ha accolto, ai colori un po’ più freddi e alle stoffe un po’ più calde. The Dream, la sua prima sfilata, viene realizzata grazie al sostegno organizzativo di Ares e con il patrocinio del Comune di Campobasso.