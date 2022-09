Opera in Molise programma Palcoscenici, applausi a scena aperta per lo spettacolo a Trivento. Nel teatro naturale di piazza Cattedrale, nel cuore del centro storico di Trivento, l’Orchestra del Conservatorio di musica Perosi e la Piccola orchestra Ecletnica del maestro Piero Ricci, hanno dato un doppio spettacolo, apprezzato e applaudito dai presenti. Il sindaco di Trivento, Pasquale Corallo, ha ringraziato tutti i protagonisti della splendida serata, “ringrazio l’assessore Vincenzo Cotugno per aver reso possibile tutto ciò, assente per impegni già presi- ha detto Corallo – ringrazio il dottor Nicola Pavone, con il quale abbiamo predisposto l’evento. Ringrazio il direttore del Conservatorio Magrini, persona disponibile e, come da intesa, avremo un altro interessante appuntamento, durante il prossimo Natale, con l’Orchestra Perosi a Trivento. Ringrazio tutti i componenti dell’Orchestra, il maestro Piero Ricci e – ha concluso Corallo- il vescovo Palumbo e la Curia per aver partecipato all’evento. Una cornice, piazza Cattedrale, straordinaria, che ha creato un’atmosfera irripetibile”.