È finita a Termoli la fuga di Mirko Tammaro, il presunto assassino di Andrea Gaeta, il 20enne ucciso ad Orta Nova. Il 26enne, tallonato dai carabinieri, ha così deciso di costituirsi.

Secondo una ricostruzione dell’accaduto, il presunto omicida avrebbe visto la propria ex in compagnia di Andrea Gaeta e per questo motivo lo avrebbe ucciso con alcuni colpi di pistola. Sarebbe questo il movente.

L’indagato sarebbe scappato verso l’Abruzzo, in direzione Termoli, dove, dopo aver sentito i familiari e gli inquirenti, questi ultimi ormai alle calcagna, avrebbe deciso di costituirsi.

L’arma gettata nelle campagne, durante la fuga, è stata ritrovata e sequestrata.

Al momento l’ipotesi di reato configurata è quella di omicidio volontario nonché detenzione e porto illegale di arma comune da sparo.