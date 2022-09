Con l’arrivo del primo weekend di settembre, si chiude la stagione estiva dei piccoli Comuni. Le strade trafficate degli ultimi giorni testimoniano la fase di controesodo dei turisti che hanno affollato per diverse settimane i borghi molisani. Capracotta è uno dei paesi che ha giovato di più del flusso turistico. Un’estate da tutto esaurito che ha soddisfatto il sindaco Candido Paglione. “Oltre mille presenze al giardino della flora appenninica. – ha commentato -Le case di Capracotta erano tutte piene quest’anno”.

Al successo estivo ha sicuramente contribuito anche il ritorno della Pezzata dopo due anni di assenza. “La Pezzata di quest’anno è stata quella dei record in assoluto. Lo testimoniano i dati della Pro Loco. – ha spiegato il sindaco – Gli organizzatori hanno finito tutta la carne a disposizione e hanno dovuto prenderne altra”.

L’afflusso turistico mette in luce, però, anche le difficoltà dei piccoli centri. Paglione ha sottolineato la carenza di personale nel periodo estivo per quanto concerne il settore della ristorazione. “Per la prima volta è accaduta questa cosa, in passato si faceva la gara per lavorare come cameriere. – ha detto – Io credo che vada riorganizzato il settore per favorire il superamento del problema”.