Fondo sostegno ai comuni marginali colpiti dallo spopolamento, il Governo trasferisce 150 mila euro a Roccavivara. In Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che riparte il Fondo di sostegno ai comuni marginali per gli anni 2021/2023. Il fondo in questione è finalizzato a favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei comuni particolarmente colpiti dal fenomeno dello spopolamento e per i quali si riscontrano rilevanti carenze di attrattività per la ridotta offerta di servizi materiali e immateriali alle persone e alle attività economiche, nel rispetto della complementarità con la strategia nazionale per le aree interne. Il Fondo mobilita complessivamente 180 milioni euro assegnati a 1.187 comuni, selezionati per le loro condizioni particolarmente svantaggiate, in quanto a forte rischio di spopolamento, con un Indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM) particolarmente elevato e con un basso livello di redditi della popolazione residente. Il Comune di Roccavivara rientra tra i comuni marginali ed ha ricevuto una assegnazione finanziaria per le annualità 2021/2023 pari a 149.864,96 euro.